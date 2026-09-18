Tomas Tuhel ih vratio u reprezentaciju! Selektor Engleske saopštio spisak za Ligu nacije
Selektor Engleske, Tomas Tuhel, saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve Lige nacija.
Na spisku ponovo nema zvezde Mančester sitija Fila Fodena. Ali je vratio Trenta Aleksandera-Arnolda i Kola Palmera.
Spisak Engleske:
Golmani: Džordan Pikford, Džejson Stil, Džejms Traford
Odbrana: Trent Aleksander-Arnold, Džarod Brentvajt, Trevoh Čaloba, Mark Geji, Luis Jal, Ezri Kosa, Tino Livramento, Niko O’Rajli, Džerel Kvasa
Vezni red: Eliot Anderson, Džud Belingem, Majls Luis-Skali, Kobi Maino, Kol Palmer, Deklan Rajs, Aleks Skot
Napad: Hari Kejn, Dominik Kalvert-Luin, Ebereči Eze, Antoni Gordon, Rio Ngumoa, Markus Rašford, Morgan Rodžers, Bukajo Saka.
Englezi igraju protiv Španije, Češke i dva duela protiv Hrvatske.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Fudbalska bajka! Odigrali prvi meč u Evropi posle 109. godina, pa oduševili svet
17. 09. 2026. u 23:55 >> 23:11
Evo sa kim odbojkaši Srbije igraju osminu finala EP
17. 09. 2026. u 23:01 >> 23:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)