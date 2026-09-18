Fudbal

Tomas Tuhel ih vratio u reprezentaciju! Selektor Engleske saopštio spisak za Ligu nacije

Filip Milošević

18. 09. 2026. u 11:53

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Selektor Engleske, Tomas Tuhel, saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve Lige nacija.

Томас Тухел их вратио у репрезентацију! Селектор Енглеске саопштио списак за Лигу нације

Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Na spisku ponovo nema zvezde Mančester sitija Fila Fodena. Ali je vratio Trenta Aleksandera-Arnolda i Kola Palmera.

Spisak Engleske:

Golmani: Džordan Pikford, Džejson Stil, Džejms Traford

Odbrana: Trent Aleksander-Arnold, Džarod Brentvajt, Trevoh Čaloba, Mark Geji, Luis Jal, Ezri Kosa, Tino Livramento, Niko O’Rajli, Džerel Kvasa

Vezni red: Eliot Anderson, Džud Belingem, Majls Luis-Skali, Kobi Maino, Kol Palmer, Deklan Rajs, Aleks Skot

Napad: Hari Kejn, Dominik Kalvert-Luin, Ebereči Eze, Antoni Gordon, Rio Ngumoa, Markus Rašford, Morgan Rodžers, Bukajo Saka.

Englezi igraju protiv Španije, Češke i dva duela protiv Hrvatske.

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