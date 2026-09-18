HIRON KREĆE RETROGRADNIM HODOM Horoskop "Novosti": Stare rane opet bole ova četiri znaka
ASTEROID Hiron, 18. septembra, retrogradnim hodom vraća se u znak Ovna preko koga će prelaziti do 14. aprila 2027. kada konačno ulazi u Bika gde ostaje do maja 2034. godine.
Hiron predstavlja vašu slabu tačku, bol, bilo fizičku ili emocionalnu. Tamo gde vam je natalni Hiron u horoskopu, tu vam je i slaba tačka, duhovi prošlosti i stare rane.
Simbolika kuće koja zahvata znak Ovna u vašem horoskopu, pokazuje gde je vaša Ahilova peta ali i kako možete da je zaštitite.
Tranzitni Hiron će kod Ovnova otvoriti stare rane, ukoliko do kraja godine ne spoznaju značaj istinske posvećenosti nekome ili nečemu. Vage se mogu suočiti sa problemima u partnerskim odnosima (emotivnim, poslovnim ili prijateljskim), zbog čega će morati da im posvete više pažnje i vremena. Jarčeve očekuju problemi u domu koji će zahtevati dosta diplomatskog takta kako bi postepeno uspostavili dobre odnose sa članovima porodice. Rakovi će se suočiti sa problemima u karijeri i nadređenima, pa će očekivati više podrške i razumevanja od svoje porodice.
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