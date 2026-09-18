KLOP POSLAO POLITIČKU PORUKU PRED MEČ SA SRBIJOM: Kačket selektora Nemačke je privukao veliku pažnju
Podsetimo, "orlovi" u oktobru gostuju "pancerima"
Jirgen Klop je započeo svoju eru na klupi fudbalske reprezentacije Nemačke na neočekivan način. Umesto da u fokusu budu isključivo taktika i predstojeći izazovi, među kojima je i duel protiv selekcije Srbije, novi selektor „pancera“ poslao je snažnu političku poruku koja odjekuje Evropom.
Klop je šokirao javnost objavljivanjem ekstra-dugačkog spiska od čak 44 igrača na koje računa za naredne utakmice Lige nacija, ali je njegova konferencija za medije brzo skrenula u političke vode. U trenutku kada desnica beleži rekordne rezultate u Nemačkoj, iskusni stručnjak rešio je da se javno suprotstavi toj struji, propagirajući takozvani „pozitivni patriotizam“.
Na susret sa novinarima Klop je došao sa posebnim kačketom u bojama nemačke zastave na kojem je pisalo: „Jedan od 83 miliona“.
– Nemačka fudbalska reprezentacija može da pomogne da se osigura da nacionalni ponos ne bude prepušten pogrešnim ljudima. Moramo da promovišemo pozitivan patriotizam – zagrmeo je Klop i nastavio u istom dahu:
– Bilo je to glasanje koje su neki ljudi verovatno smatrali pozitivnim, dok su drugi pomislili: „O, Bože, šta se ovo dešava?“. Iz sportske perspektive, želeo bih da vratim našu zastavu, za mene i za sve nas. Nisam siguran da li termin „nacionalni ponos“ danas uopšte može da se koristi a da ne bude pogrešno shvaćen. Ja mogu biti ponosan što sam Nemac, a da istovremeno budem otvoren, drugačiji, ljubazan i prijateljski nastrojen.
Povod za ovakvu reakciju legendarnog trenera su nedavni izbori u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt. Tamo je desničarska partija Alternativa za Nemačku (AfD) odnela ubedljivu pobedu sa čak 43,8 odsto glasova, a izlaznost od gotovo 78 odsto bila je najveća zabeležena u toj pokrajini još od ujedinjenja Nemačke 1990. godine.
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