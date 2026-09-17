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JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

Немања Пејчић

17. 09. 2026. u 08:13

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

Photo: AP Photo/Ian Hodgson

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

18.00 Torpedo Moskva - Veles Moskva 1 (1.55)

20.30 Mančester Siti - Norvič 1-1&2-6 (1.70)

21.00 Seltik - Ferencvaroš 1X2+ (1.40)

Kvota: 3.69

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