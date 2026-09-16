Mašulović zatrpao Dance sa 34 poena, pa poručio: "Znamo da vas nerviramo, ali..."
Nadam se da sledeći put neće doći do ovoga, poručio je mladi srpski korekrtor.
Veljko Mašulović (23) bio je čovek odluke u novom velikom preokretu odbojkaša Srbije na Evropskom prvenstvu. Mladi korektor je protiv Danske osvojio čak 34 poena i predvodio "orlove" do pobede posle pet setova, iako je Srbija izgubila prva dva.
Po drugi put zaredom morala je ekipa Georgi Krecua da se vraća iz ozbiljnog zaostatka. Posle drame protiv Holandije, kada je spasavala meč lopte, usledio je novi preokret protiv Danske.
Mašulović je meč završio sa 29 poena iz napada, uz tri asa i dva bloka. Još jednom je pokazao koliko znači reprezentaciji u trenucima kada je najteže, a posle meča nije krio da je početak bio daleko od željenog.
- Loše smo krenuli u prva dva seta, ne znam zašto. Ništa nije bilo dobro. Ali smo ipak verovali u sebe, preokrenuli smo drugi put. Nadam se da sledeći put neće doći do ovoga - rekao je srpski korektor.
Imao je poruku i za navijače koji su pratili još jednu nervoznu završnicu Srbije.
- Hvala vam ljudi što gledate i znamo da vas nerviramo, ali šta je tu je - bitna je pobeda, hvala puno.
Srbija je ovim trijumfom obezbedila najmanje treće mesto u Grupi C, čime je praktično izbegla mogućnost da u osmini finala igra protiv svetskog šampiona Italije. Za drugo mesto "orlovi" će se boriti protiv Belgije u poslednjem kolu, u četvrtak od 16.00.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Cela Srbija na nogama: Evo kada i protiv koga odbojkaši igraju ključan meč na EP
16. 09. 2026. u 19:50 >> 19:51
TO NIJE ČUDO, TO JE SRBIJA - OPET OD 0:2 DO 3:2
16. 09. 2026. u 18:48 >> 19:14
Posle epskog preokreta "Orlova": Evo kako izgleda tabela u grupi Srbije!
14. 09. 2026. u 19:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)