NEMAČKA JE ZANEMELA! Jirgen Klop sa B timom protiv Srbije

Jirgen Klop je oduvek znao kako da zadivi fudbalsku javnost.

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Voleli smo ga na klupi Borusije, divili mu se kada je preuzeo posrnuli Liverpul i slavili ga kada ga je vratio na evropski i engleski tron.

Ipak, čak i za njegove standarde, Klop je uspeo da priredi potpuni šok već na samom početku mandata na klupi Nemačke, objavivši svoj prvi spisak igrača pred predstojeće mečeve, uključujući i duel sa Srbijom.

Umesto klasičnog spiska, novi selektor "pancera" - kome je poveren težak zadatak da podigne ekipu nakon razočaravajućeg Mundijala i ispadanja od Paragvaja u osmini finala - javnosti je predstavio čak dva različita tima.

Njegova strategija za ovu reprezentativnu pauzu izgleda ovako: Prvi (jači) tim: Nastupiće u utakmicama protiv Holandije i Grčke. Drugi (uslovno slabiji) tim: Spremljen je za okršaje sa Srbijom i Grčkom.

Iako se u ovom drugom timu nalaze mlade zvezde poput Karima Adejemija, Aleksandra Pavlovića, Florijana Virca i Nika Voltemadea, selektor Srbije Veljko Paunović ipak može odahnuti. Najveća imena nemačkog fudbala, kao što su Kai Haverc, Jozua Kimih, Serž Gnabri, Džamal Musijala i Džonatan Ta, uopšte neće konkurisati za meč protiv naše reprezentacije.

Klop je na prošireni spisak uvrstio čak 44 fudbalera, među kojima je čak 16 debitanata. Šansu su, između ostalih, dobili Feliks Kajdel, Fin Jelč, Henes Behrens, Maks Rozenfelder, Filip Treu, Deri Šerhant, Janik Engelhart, Bambase Konte, Junes Ebnutalib, Vitali Janelt i Mika Baur. Koliko je novi selektor spreman na eksperimente najbolje pokazuje poziv desnom beku Elversberga, Feliksu Kajdelu, koji iza sebe ima samo tri odigrana meča u Bundesligi, nakon što je veći deo karijere proveo u drugoj i trećoj ligi.

Sa druge strane, na Klopovom spisku nema nekoliko standardnih imena. Precrtani su kapiten Štutgarta Deniz Undav, golman Hofenhajma Oliver Bauman, kao i Leroj Sane koji trenutno nastupa za Galatasaraj. Sa druge strane, nakon reprezentativnog povlačenja Manuela Nojera, u nacionalni tim se vratio Mark-Andre ter Štegen (sada član Ajaksa), mada ni njega nećemo gledati na terenu protiv Srbije.





TIM NEMAČKE ZA SRBIJU I GRČKU

Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen)

Odbrana: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilian Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšao (Njukasl)

Sredina: Karim Adejemi (Barselona), Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Vitali Janelt (Brentford), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksander Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul)

Napad: Jonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt), Nik Voltemade (Juventus)

TIM NEMAČKE ZA HOLANDIJU I GRČKU

Golmani: Fin Damen (Augzburg), Aleksander Nibel (Bešiktaš), Mark Andre ter Štegen (Ajaks)

Odbrana: Henes Behrens (Augzburg), Jan Aurel Bisek (Inter), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Maks Rozenfelder (Frajburg), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Jonatan Ta (Bajern Minhen), Filip Treu (Frajburg), Joša Vagnoman (Štutgart)

Sredina: Nadijem Amiri (Majnc), Bambase Konte (Hofenhajm), Janik Engelhart (Frajburg), Kris Firih (Štutgart), Serž Gnabri (Bajern Minhen), Lenart Karl (Bajern Minhen), Jozua Kimih (Bajern Minhen), Džamal Musijala (Bajern Minhen), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Kevin Šade (Brentford), Anton Stah (Lids)

Napad: Junes Ebnutalib (Ajntraht Frankfurt), Kai Haverc (Arsenal)