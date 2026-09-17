Politika

REČI KOJE ĆE DOBRO DA UPAMTE! Predsednik postavio blokaderske medije na mesto (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 10:24

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom sinoćnjeg obraćanja medijima povodom sramne presude zločincima OVK, poslao jasnu poruku blokaderskim medijima i postavio ih tamo gde im je mesto.

РЕЧИ КОЈЕ ЋЕ ДОБРО ДА УПАМТЕ! Председник поставио блокадерске медије на место (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

- Lagali ste o Jovanjici, lagali ste o zvučnom topu, lagali ste o “Sarajevo safariju“, lagali ste o kriminalnim dosijeima ljudi, pritom ste zaboravljali kriminalne dosijee ljudi sa blokaderske liste - poručio je predsednik jasno.

Vučić je na drsko pitanje novinarke N1 poručio da pakuje sve svoje stvari iz Predsedništva i odlazi kao častan čovek, koji je verno služio svom narodu.

Opširnije u videu koji sledi:

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