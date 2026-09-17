REČI KOJE ĆE DOBRO DA UPAMTE! Predsednik postavio blokaderske medije na mesto (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom sinoćnjeg obraćanja medijima povodom sramne presude zločincima OVK, poslao jasnu poruku blokaderskim medijima i postavio ih tamo gde im je mesto.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

- Lagali ste o Jovanjici, lagali ste o zvučnom topu, lagali ste o “Sarajevo safariju“, lagali ste o kriminalnim dosijeima ljudi, pritom ste zaboravljali kriminalne dosijee ljudi sa blokaderske liste - poručio je predsednik jasno.

Vučić je na drsko pitanje novinarke N1 poručio da pakuje sve svoje stvari iz Predsedništva i odlazi kao častan čovek, koji je verno služio svom narodu.

Opširnije u videu koji sledi:

Lagali ste o Jovanjici, lagali ste o zvučnom topu, lagali ste o “Sarajevo safariju“, lagali ste o kriminalnim dosijeima ljudi, pritom ste zaboravljali kriminalne dosijee ljudi sa blokaderske liste. 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 @avucic https://t.co/OPm4uU8ISS — SNS SRBIJA (@sns_srbija) September 17, 2026

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