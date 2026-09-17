JEDNA OSOBA POGINULA, DRUGA POVREĐENA U SAUDIJSKIM NAPADIMA NA JEMEN: Vojska udara na Hute, oglasio se i CENTKOM
U DVA vazdušna napada koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na jemenski grad Abs, u provinciji Hadža kojom upravljaju Huti, poginula je jedna osoba, dok je druga povređena.
Prema izveštaju televizije Al Masira, u napadu su uništena četiri automobila i oštećena je jedna kuća.
Vojni portparol Huta, brigadni general Jahja Sari, objavio je da su saudijski avioni (uključujući lovce F-15 i Typhoon) izveli čak 129 vazdušnih napada u roku od 48 sati na sedam jemenskih provincija, među kojima su pored Hadže bili i Taiz, Marib, Hudajda, Al Džouf, Sada i Amran.
Jemenske vladine snage su saopštile da je koalicija napala položaje Huta oko Moče i da su vladine snage pokrenule napade dronovima u Maribu.
Sjedinjene Države su u sredu ponovile svoju podršku međunarodno priznatoj vladi Jemena, dok su se borbe između koalicije koju predvodi Saudijska Arabija i snaga Huta intenzivirale.
Portparol Centralne komande SAD (CENTCOM) Tim Hokins rekao je za Al Džaziru da SAD "pažljivo prate" situaciju između Huta i vlade koju podržava Saudijska Arabija u Jemenu, dodajući da američka vojska ima dugogodišnji "vojni odnos sa saudijskim partnerima, i to se danas manifestuje".
Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman (MBS) dva puta je telefonom kontaktirao američkog predsednika Donalda Trampa, tražeći da SAD izvrše vazdušne udare kako bi zaustavile munjevito napredovanje Huta, međutim Tramp je taj zahtev odbio.
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