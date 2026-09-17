PONOVO HAJKA NA LORDANA ZAFRANOVIĆA: Glumce "Djece Kozare" teraju iz Hrvatske

IAKO u Hrvatskoj niko do sada nije video novi film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" naveliko je počela kampanja protiv režisera, a njegov film koji će publika videti 2. oktobra u Beogradu, na otvaranju Festa, naziva se - kontroverznim.

Foto: Marina Ilić

Zamera se Zafranoviću da odgovornost ustaškog režima širi na hrvatsko društvo i državu, da koristi istorijske falsifikate u filmovima, a da je i plakat za najnoviji film falsifikat. Na njemu je arhivska fotografija majke sa decom u zbegu, koja navodno nema veze sa decom sa Kozare i prikazuje porodicu Ivičević iz Drvenika u izbegličkom kampu u El Šatu 1944.

Negator Jasenovca, istoričar dr Vlatka Vukelić tako piše pred premijeru filma, koji nije videla, da kada javni delatnici, pa tako i Zafranović, "koriste dečje žrtve za prikupljanje političkih ili umetničkih bodova, dolazi do banalizacije patnje".

Foto: Glorija Bobinac Lordan Zafranović prilikom snimanja

- Ako se dečje žrtve predstavljaju isključivo kao dokaz genocidnosti "drugoga naroda" ili "drugog tabora", sećanje postaje oružje u permanentnom ratu narativa. Time se stvara selektivni moral: "naši" su uvek branitelji i žrtve, "njihovi" su uvek zločinci - piše Vukelićeva.

Ona ide i dalje i "otkriva" kako se u filmu može prepoznati huškački ton: "Korištenje reči koje protivnika prikazuju kao neljude ili čudovišta, 'zveri', 'ustaše', 'genetski skloni zločinu', 'oni nisu ljudi', ali i sugerisanje da 'oni' razumiju samo silu ili da je nasilje prema njima opravdano".

Dakle, ustaše su ljudi, nisu zveri i zločinci koji razumeju samo silu. Ako je i od Vukelićke, previše je.

Podela uloga GLAVNE uloge u filmu "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" tumače Miki Manojlović, Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur...

Desni mediji danima već lansiraju teze da Lordan Zafranović "ponovo pokušava celi hrvatski narod da proglasi zločinačkim, pa i genocidnim". Iako autori tih teza takođe nisu videli film, tvrde da njime Zafranović nema nameru da govori o stradanju kozaračke dece, već mu je prava namera politička interpretacija hrvatske istorije.

Po njima režiser kojeg mrze hrvatski desničari krivicu ustaškog režima prebacuje svim Hrvatima. Zato se ponavlja stav o "opasnoj Zafranovićevoj manipulaciji", a emocije uz dečje žrtve sa Kozare se proglašavaju političkim porukama.

Foto ATAImages Rene Bitorajac

Kako se bliži beogradska premijera sve je više pritisaka i na hrvatske glumce u Zafranovićevom filmu. Oni zasad ne žele javno da govore o tome, da ne bi pogoršali situaciju i život i angažmane u Hrvatskoj, ali neće doći u Beograd na premijeru. A na društvenim mrežama se prozivaju Leon Lučev i Rene Bitorajac da glume u "novom filmu zloglasnog dehumanizatora hrvatske istorije".

"Da je ovo normalna država već bi dobili izgon", piše jedan "veliki" Hrvat na društvenim mrežama, uz bezbroj ličnih uvreda glumcima. "Srpsko zlo se opet sprema na agresiju, a ti navodni Hrvati trebaju završiti onako po partizanski, u jamu", poziva na ubistvo jedan od učesnika "domoljubne" rasprave.

Foto Printskrin Leon Lučev

Zafranović je već dugo u Hrvatskoj nepoželjan, nema uslove za rad, a dugo je radio na projektu koji se prvo zvao "Djeca Kozare". Njegove agresivne kritičare naravno ne uzbuđuje novi film, već podsećanje na strašne ustaške zločine.

Tragedija dece sa Kozare prikazuje svu krvavu brutalnost ustaša, a revizionisti se godinama trude da falsifikuju istoriju i napišu novu. Ustaške logore u kojima su deca umirala od gladi prikazuju kao sanatorijume i lečilišta, a neki idu i tako daleko da antifašiste okrivljuju za smrt brojne dece sa Kozare.Jasenovac i drugi surovi logori, gori i od nacističkih, pokušavaju da prikažu kao "banje", mesta ugodnog života.

Zato je Zafranović sa svojim filmovima trn u oku nacionalista i negatora ustaških monstruoznih zločina.

- O meni se ćuti već trideset i nešto godina, ja ne postojim u Hrvatskoj - rekao je slavni filmski režiser.