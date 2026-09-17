TAKTIKA ILI PONOS: Zašto je Srbiji danas ključno da izgubi od Belgije u odbojkaškom trileru?

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije od 16 časova igra meč poslednjeg kola grupne faze Evropskog prvenstva protiv Belgije, a ovaj duel već danima izaziva neverovatnu pažnju sportskih analitičara i kladioničara.

Credit: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Razlog je nesvakidašnji: iako su obe selekcije već osigurale prolaz u osminu finala, za naš nacionalni tim je, iz čiste taktičke perspektive, poraz znatno bolja i bezbolnija opcija za nastavak turnira!

Bukmejkeri na svetskim kladionicama su Belgiju već proglasili za blagog favorita sa kvotom koja se kreće oko 1.57, dok se pobeda "Orlova" vrednuje kvotom 2.35. Međutim, ono što ove kvote ne otkrivaju jeste paklena matematika ukrštanja koja direktno sugeriše šta je Srbiji činiti u Tampereu.

Svima je jasno da sportski duh nalaže borbu do poslednjeg poena. Ipak, ako pogledate projektovani kostur za četvrtfinale, pobeda nad Belgijom Srbiji donosi užas u četvrtfinalu.

Zašto je drugo mesto pakao? Ukoliko izabranici Đorđa Krecua savladaju Belgijance, oni će zauzeti drugu poziciju i u osmini finala dobiti nešto lakšeg protivnika (Češku ili Grčku). Međutim, već u četvrtfinalu ukrštamo se sa moćnom Italijom, aktuelnim vladarom takmičenja koji melje sve pred sobom. Prolazak preko njih u tom momentu graničio bi se sa čudom.

Zašto je treće mesto spasonosno? Padom na treću poziciju Srbija u osmini finala ide na veoma neugodnu Sloveniju. Jeste teži izazov u prvom koraku, ali se time potpuno zaobilazi Italija sve do samog finala!

Ukoliko srušimo Slovence, u četvrtfinalu bi nas čekala Finska, što je savršena prilika za ulazak u borbu za medalje.



NAŠ TIP: 2 (1.45)

