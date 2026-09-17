"Bio sam slobodan u Zvezdi, a oni su od mene pravili Drogbu": Bivši napadač crveno-belih otvorio dušu

Zanimljivo viđenje karijere nekadašnjeg asa Zvezde

Foto: Lennart Månsson / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Nigerijski napadač Abiola Dauda ostao je u lepom sećanju navijačima Crvene zvezde kao jedan od ključnih šrafova u generaciji koja je 2014. godine pod vođstvom Slaviše Stojanovića vratila šampionsku titulu na „Marakanu“. Ipak, njegov transfer u holandski Vitese te iste godine za 500.000 evra ostavio mu je duboke fudbalske ožiljke.

Dauda se oglasio na društvenim mrežama izuzetno otvorenim i emotivnim statusom, u kojem se prisetio epizode u Arnemu, saradnje sa poznatim stručnjakom Peterom Bošom i objasnio zašto mu je sistem iz Zvezde najviše ležao, dok su u Holandiji pokušavali da ga promene.

– Postizao sam golove u Viteseu, uživao u fudbalu... a ipak sam imao osećaj da trener želi da postanem neko drugi. To iskustvo je zauvek promenilo način na koji gledam na napadače. Pod Peterom Bošom sam uživao u našoj igri. Odgovarala mi je. Ali bilo je trenutaka kada me je zvao u svoju kancelariju i pokazivao mi snimke toga kako sam igrao u Crvenoj zvezdi – započeo je Dauda svoju ispovest.

Nigerijac je otkrio šta je govorio Bošu u četiri oka:

– Moj odgovor je uvek bio isti: „U Crvenoj zvezdi sam igrao sa dva napadača. Mogao sam da se krećem kroz ceo napad i da se slobodno izrazim.“ Voleo sam holandski stil 4-3-3, ali sam osećao da trener želi da igram kao Drogba. Poštovao sam Drogbu, ali ja nisam bio Drogba. Govorio sam saigračima: „Sviđa mi se kako igramo, ali zašto trener želi da igram kao potpuno drugačiji tip napadača?“

Dauda se prisetio i kako je bio guran u drugi plan, iako su oko njega stasavali igrači koji danas prave ozbiljne karijere:

– Čak i kada sam igrao za mladi tim Vitesea (Jong Vitese), treneri su pratili naše utakmice, i kod kuće i u gostima. Igrao sam onako kako sam verovao da treba, ali nekako to nikada nije bilo dovoljno dobro. Bertran Traore i Dominik Solanke su bili sjajni talenti pored mene. Gledao sam ih kako slobodno izražavaju svoju igru i ponekad se pitao: „Zašto baš ja?“ Možda je trener imao drugačiju viziju. Možda nisam bio njegov prvi izbor. To je fudbal. Ali ne možete platiti napadača 500.000 evra zato što verujete da se uklapa u vaše planove, a zatim mu oduzeti one kvalitete zbog kojih ste ga uopšte i doveli.

I was scoring goals at Vitesse Arnhem, loving the football… yet I felt like the coach wanted me to become someone else.



That experience changed how I look at strikers forever.



Under Peter Bosz, I enjoyed our football. It suited me. But there were times he called me into his… pic.twitter.com/WBm77q7lvk — Abiola Dauda (@blackveron) September 16, 2026

Bivši napadač crveno-belih je situaciju kroz koju je prošao uporedio sa aktuelnim dešavanjima na evropskoj sceni, praveći paralelu sa napadačem Sportinga i Arsenalom:

– Zbog toga mi Đekereš u Arsenalu budi uspomene. Ne znam šta Arteta svakodnevno traži od njega, ali kao bivši napadač, razumem kakav je osećaj kada znaš svoje kvalitete, a ipak osećaš da od tebe traže da postaneš neko drugi.

Na kraju, Dauda je imao važnu poruku za sve fudbalske skaute i trenere širom sveta:

– Moja skautska pouka: Nemojte samo gledati golove koje napadač postiže. Skautirajte kako ih postiže. Njegovo kretanje, korišćenje prostora, samopouzdanje i fudbalski identitet. Napadaču je potrebno vođenje trenera. Ali mu je potrebno i poverenje. Ponekad je najbolja stvar koju trener može da uradi ta da dozvoli igraču da bude upravo onaj igrač kojeg je i doveo. To je nešto što nikada neću zaboraviti iz Vitesea – zaključio je Abiola Dauda.