VOJVOĐANSKI SEPARATISTI PODRŽALI "STUDENTE": A, oni će im vratiti dug oduzimanjem državljanstva svakom Srbinu i Srpkinji na svetu
VOJVOĐANSKI separatisti odlučili su da podrže tzv. studentsku listu. Oni će im očigledno vratiti dug, oduzimanjem srpskog državljanstva svakom Srbinu i Srpkinji na svetu.
Naime, Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) najavila je danas da će tražiti hitno oduzimanje državljanstva i trajnu zabranu ulaska u zemlju svim građanima Srbije koji imaju dvojno državljanstvo, a ne žive u Srbiji, i koji pristanu da budu „saučesnici u režimskoj izbornoj krađi“.
Ta stranka poručila je da će „odlučno i svim pravnim i građanskim sredstvima sprečiti“ izbornu krađu i odbraniti svaki glas.
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