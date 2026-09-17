Bio je osnivač Zvezde i trener Barselone, pa ga preko noći obrisali: Sada je Hansi Flik srušio njegov rekord star 66 godina

Katalonski gigant pod vođstvom Hansija Flika deluje nezaustavljivo.

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Fudbaleri Barselone savladali su Rasing Santander rezultatom 7:2 u šestom kolu Primere, nastavivši neverovatnu golgetersku seriju. Ekipa sada ima 27 postignutih golova na šest prvenstvenih utakmica, što čini impresivan prosek od 4,67 pogodaka po meču.

Ovaj susret imao je i istorijsku težinu. Hansi Flik je ostvario sedmu uzastopnu pobedu od početka takmičarske godine (računajući La Ligu i Ligu šampiona) i tako oborio rekord star 66 godina koji je držao legendarni srpski trener. Da dobro ste pročitali, srpski trener.

U pitanju je Ljubiša Broćić, čija je zaostavština u ovdašnjem i međunarodnom fudbalu ogromna. Broćić je najpre kao fudbaler sakupio više od 200 utakmica za Beogradski sportski klub Jugoslavija, po okončanju Drugog svetskog rata stekao je diplomu na DIF-u, bio je jedan od osnivača Sportskog društva Crvena zvezda, a kasnije i šef stručnog štaba fudbalskog kluba, kome je doneo titule u ligi SFRJ 1951. i 1953. godine.

Born #OnThisDay in 1911, former Barcelona coach (1960-61) Ljubiša Broćić https://t.co/0TgB5anOXz — Barça OTD (@barcaotd) October 3, 2017

Pričalo se, a tek posle njegove smrti 1995. godine i pisalo, da je zbog političkih stavova koji tada nisu bili po volji vlasti sklonjen na margine u Jugoslaviji, međutim, vrlo zapaženu karijeru napravio je u inostranstvu, vodeći gigante poput PSV-a, Juventusa i Barselone.

Tu dolazimo do šest vezanih pobeda Ljubiše Broćića sa Kataloncima početkom sezone 1960/61. Od toga su četiri bile u Prvoj ligi Španije, a još dve protiv belgijskog Lirsa na početku takmičenja u Kupu evropskih šampiona, kada je Barsa dogurala do finala, ali je poražena od Benfike.

Osim Ljubiše Broćića, još dvojica trenera su sa Barselonom imala učinak od po šest vezanih pobeda u uvodnom delu sezone.

Prvi je bio Englez Džejms Belami u prvenstvu 1929/30, kad je Barselona na kraju završila druga iza Atletik Bilbaa, a to je uspeo i Ernesto Valverde početkom takmičarske 2018/19. godine, kad je dobio četiri meča u prvenstvu, osvojio Superkup Evrope trijumfom nad Seviljom i savladao PSV u Ligi šampiona.