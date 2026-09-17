Politika

''LISTU PREDAJEMO ZA VIKEND'' Ponoš žestoko po ''studentskoj listi'': Mi izlazimo na izbore, jednoumlje nije demokratija

В.Н.

17. 09. 2026. u 11:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš udario je žestoko po takozvanoj ''studentskoj listi' i optužio je da želi da uvede jednoumlje u Srbiju!

ЛИСТУ ПРЕДАЈЕМО ЗА ВИКЕНД Понош жестоко по студентској листи: Ми излазимо на изборе, једноумље није демократија

Foto: Printskrin

Ponoš je za blokaderske medije izjavio da će ta stranka izaći na izbore i da listu nameravaju da predaju za vikend.

On je istakao da one stranke koje su odlučile da ne izađu na izbore zašto su to odlučile.

- Studentska lista nije stranka. Srbija mora da ima višestranačku demokratiju, a jednoumlje nije demokratska atmosfera. Jednoumlje nije višeparlamentarna demokratija. Zašto predstavnika te liste nema u emisijama? Ko je bio kod vas u emisiji. Neodgovorno je očekivati da studentska lista pobedi, sa kamenom za kupus. U ime studenata napadaju nas ispušene muštikle nekih stranaka - rekao je Ponoš.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine