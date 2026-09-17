''LISTU PREDAJEMO ZA VIKEND'' Ponoš žestoko po ''studentskoj listi'': Mi izlazimo na izbore, jednoumlje nije demokratija

PREDSEDNIK stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš udario je žestoko po takozvanoj ''studentskoj listi' i optužio je da želi da uvede jednoumlje u Srbiju!

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Ponoš je za blokaderske medije izjavio da će ta stranka izaći na izbore i da listu nameravaju da predaju za vikend.

On je istakao da one stranke koje su odlučile da ne izađu na izbore zašto su to odlučile.

- Studentska lista nije stranka. Srbija mora da ima višestranačku demokratiju, a jednoumlje nije demokratska atmosfera. Jednoumlje nije višeparlamentarna demokratija. Zašto predstavnika te liste nema u emisijama? Ko je bio kod vas u emisiji. Neodgovorno je očekivati da studentska lista pobedi, sa kamenom za kupus. U ime studenata napadaju nas ispušene muštikle nekih stranaka - rekao je Ponoš.

(Informer)