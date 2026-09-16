VUČIĆ UPOZNAO VUDRAFA SA STANJEM NA KiM: Predsednik razgovarao sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, ovo su detalji susreta (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general-majorom Metjuom Vudrafom.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

O ovom susretu oglasio se predsednik Vučić.

- Dobar razgovor sa general-majorom Metjuom Vudrafom o planovima i prioritetima u nastavku aktivnosti u okviru Programa državnog partnerstva, situaciji u regionu i načinima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Ohaja, zasnovane na dugogodišnjem poverenju i partnerstvu.

Detaljnije sam upoznao uvaženog sagovornika sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana i izrazio zabrinutost za položaj i sigurnost srpskog stanovništva. Istakao sam značaj odgovornog pristupa KFOR i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti - napisao je predsednik.

Dodao je i sledeće:

- Srbija visoko ceni saradnju sa Nacionalnom gardom Ohaja i naše partnerstvo koje tokom godina gradimo kroz brojne zajedničke aktivnosti i kontakte.

Verujem da ćemo i u budućnosti nastaviti da ga snažimo i širimo, doprinoseći boljem razumevanju i jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država - naveo je predsednik u objavi.

Sastanku su prisustvovali i ministar odbrane Srbije u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i otpravnik poslova i zamenik ambasadora SAD u Srbiji Aleksandar Titolo.

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