Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

16. 09. 2026. u 14:07

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SPREMILI smo vam veoma interesantan par za danas

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Poluvreme/Kraj Sreda

18.30 Latina - Gvidonija X-X (4,10)

18.30 Tores - Pjaneze X-X (4,85)
18.30 Sambenedeteze - Atalanta U23 X-X (4,90)

Kvota: 97,43

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