ZA JEDAN KVAR I DO 15.000 DINARA: Majstori naplaćuju papreno, e tek da čujete cenu tokom noći ili vikenda

POČETAK grejne sezone redovno donosi i veći broj kvarova na bojlerima i instalacijama, pa samim tim raste i potražnja za majstorima. U Beogradu popravka bojlera u proseku košta od 3.000 do 4.500 dinara, uz dodatnu cenu rezervnih delova, dok se hitne intervencije tokom noći i vikendom naplaćuju od 50 do 100 odsto više.

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Cene, međutim, mogu značajno da variraju u zavisnosti od vrste kvara, obima posla i grada, ali i od toga da li je u cenu uračunat dolazak majstora.

Koliko košta vodoinstalater?

Odgušenje lavaboa ili sudopere košta od oko 3.000 do 8.000 dinara, dok je za odgušenje WC šolje potrebno izdvojiti između 3.000 i 10.000 dinara. Kod ozbiljnijih zapušenja, mašinsko probijanje začepljene vertikale ili horizontale košta od 5.000 do 15.000 dinara.

Ako majstor već preko telefona saopšti tačnu cenu odgušenja, a prethodno nije video kvar, takvu ponudu treba uzeti sa rezervom, jer konačan iznos može da zavisi od stanja instalacija i obima potrebnih radova.

Ni popravke bojlera nisu jeftine. Zamena termostata košta oko 1.500 do 2.000 dinara, za zamenu grejača potrebno je izdvojiti od 3.000 do 4.500 dinara, dok kompletan servis, koji uključuje i čišćenje kamenca, može da košta i do 8.000 dinara.

Razlike postoje i između Beograda i Novog Sada. Novosadski vodoinstalateri u objavljenim cenovnicima najčešće navode da su dolazak i rad već uračunati u cenu, dok se u Beogradu izlazak na adresu češće naplaćuje kao posebna stavka.

Koliko košta bravar?

Kod zamene cilindra važno je proveriti šta je sve uključeno u navedenu cenu. Kompletna zamena sa običnim cilindrom od 60 milimetara, tri ključa i ugradnjom može da košta oko 2.900 dinara. Sertifikovani cilindri za sigurnosna vrata znatno su skuplji, pre svega zbog više cene samog materijala.

Kod drugih bravarskih usluga rad se često obračunava odvojeno od cene brave ili cilindra. Narezivanje ključa za brave visoke sigurnosti košta oko 1.500 do 2.000 dinara, dok se kod blindiranih vrata cena kreće oko 1.000 dinara po ključu.

Mnogi beogradski bravari nemaju javno istaknute cenovnike, već cenu procenjuju telefonom na osnovu opisa problema. Zbog toga je važno da se pre dolaska majstora dogovore konačna cena i sve stavke koje su njome obuhvaćene.

Koliko košta električar?

Kod električarskih usluga dolazak i dijagnostika često su uračunati u cenu popravke, dok se posebno naplaćuju ukoliko klijent nakon pregleda odustane od radova. Ako se tokom jednog dolaska menja više utičnica ili prekidača, cena po komadu može biti niža. Svaka dodatna utičnica ili prekidač može da košta između 500 i 950 dinara.

Zamena jednog automatskog osigurača košta oko 2.000 dinara, dok rad na glavnim osiguračima razvodne table kreće od 5.000 dinara. Kod većih intervencija cena zavisi od broja osigurača i veličine table, pa zamena kompletne table može da košta i više od 15.000 dinara.

Zato je pre dolaska majstora važno proveriti da li su u navedenu cenu uračunati dolazak, rad i materijal. Upravo te stavke mogu da naprave najveću razliku između početne procene i konačnog računa, piše Mondo.

(Mondo)