Svi su mislili da je kraj, a onda se Rafael Nadal odlučio za ovo...

RAFAEL Nadal se vraća tenisu!

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Ono što je izgledalo kao konačan kraj i definitivni odlazak u penziju, možda je bio samo dugi taktički manevar velike sportske legende.

Iz senke njegove rodne Majorke stižu vesti koje su u sekundi zapalile sportsku planetu i ostavile ljubitelje belog sporta u apsolutnom šoku.

Čuveni El Matador, čovek koji je isklesao svoje ime na 22 Grend slem trofeja, doneo je radikalnu odluku koja menja sve.

Iako su mnogi verovali da je njegovo vreme na terenu prošlost, legendarni Španac će ponovo uzeti reket u ruke 3. oktobra 2026. godine. Zvanični izveštaji tvrde da je povodom ovog veoma posebnog događaja u pitanju veliki jubilej – proslava 10 godina postojanja njegove slavne Rafa Nadal akademije na Majorki.

Međutim, među teniskim insajderima već kruže mnogo dublje i misterioznije priče. Da li je ovaj izlazak pred publiku samo simboličan ples za navijače i obeležavanje decenije uspešnog rada njegovog centra, ili Nadal tajno testira svoje telo za još jedan, poslednji juriš na sam vrh?

Jedno je sigurno – kada Rafael Nadal kroči na teren sa reketom u ruci, to nikada nije samo običan nastup. Ovo je trenutak kada se istorija ponovo aktivira, a cela planeta 3. oktobra gledaće samo u jednom pravcu.

