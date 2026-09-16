JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Ovo su današnji predlozi TIP Novosti
REDAKCIJA Tipa sastavila je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga.
3+ TIKET ZA SREDU
15.00 Terenganu - Brunej DPMM 3+ (1,51)
16.00 Kraluv Dvur - Zbrojovka Brno 3+ (1,28)
19.00 Vendsisel - Randers 3+ (1,28)
Ukupna kvota: 4,68
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