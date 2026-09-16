LIGA EVROPE OTVORENA ZA IZNENAĐENJA: Milan i Sanderlend među zanimljivim opcijama za osvajanje trofeja

Ovogodišnja Liga Evrope mogla bi da bude jedno od najneizvesnijih izdanja drugog po jačini evropskog takmičenja.

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Poslednja dva osvajača su bila iz Engleske, Totenhem i Aston Vila, ali ni jedni ni drugi nisu deo takmičenja, Sparsi ne igraju Evropu uopšte ove sezone, dok je ekipa iz Birmingema u Ligi šampiona.

Među favoritima se izdvajaju Juventus, Milan, Bajer Leverkuzen, Bornmut, Marsej i Real Sosijedad.

Juventus je trenutno prvi favorit sa prosečnom kvotom 8,00 na svetskim kladionicama, ali nama veću pažnju privlači Milan, koji takmičenje otvara protiv Benfike. "Rosoneri" su na 8,50, dok je Leverkuzen na 10,00. Bornmut i Marsej "plaćaju" po 11,00, a Real Sosijedad 12,00.

Posebno se izdvaja Leverkuzen kao kandidat za prvo mesto u ligaškoj fazi. Nemački tim za protivnika nije dobio nijednog od tri engleska predstavnika, a najteži dueli trebalo bi da mu budu protiv Marseja kod kuće i Liona u gostima.

Leverkuzen će gostovati i Dinamu iz Zagreba, Lehu iz Poznanja i grčkom OFI-ju. Prošle sezone je nemački klub slavio na gostovanjima u Ligi šampiona kod Benfike, Mančester sitija i Olimpijakosa, pa se u analizi navodi da ima dovoljno iskustva za ambicije u Ligi Evrope.

Leverkuzen pobednik ligaške faze KVOTA: 6,50

Juventus je favorit na kladionicama, ali se Milan u ovoj analizi postavlja ispred torinskog rivala. Juventus je eliminisan od PSV Ajndhovena i Galatasaraja u prvim nokaut rundama poslednja dva izdanja Lige šampiona, dok je tokom prethodnih prelaznih rokova pretrpeo brojne promene u sastavu.

Milan je, s druge strane, posle prošlosezonskog pada u završnici borbe za mesto u Top 4 napravio velike promene. Maksa Alegrija zamenio je Ruben Amorim, a klub je doveo Gonsala Ramosa kao rekordno pojačanje, dok je Dijego Moreira plaćen 42 miliona funti.

Amorim je sa Mančester junajtedom stigao do finala Lige Evrope 2025, a prethodno je sa Sportingom osvojio 10 bodova u prva četiri meča Lige šampiona, uključujući pobedu nad Mančester sitijem od 4:1. U Milanu sada ima iskusne igrače poput Luke Modrića i Majka Manjana, uz mlade snage Davidea Bartesaljija i Alfadža Sisea.

Milan osvaja Ligu Evrope KVOTA 8,50

Ako verujete da će Englezi kompletirati het-trik i očekujete neki premijerligaški klub da podigne trofej, kao zanimljiva opcija za klađenje izdvaja se i Sanderlend. "Crne mačke" su na kvoti 19,00 za osvajanje trofeja, ali im dajemo prednost u odnosu na Bornmut i Kristal palas, pre svega zbog kontinuiteta. Sanderlend je zadržao trenera Režisa Le Brija i kapitena Granita Džaku, a ima kvalitetna rešenja i na golu i u napadu, sa Robinom Refsom i Brajanom Brobejem.

Sanderlend osvaja Ligu Evrope KVOTA 19,00

Mladi sastav Sanderlenda pokazao je taktičku prilagodljivost, dok bi domaće utakmice u nokaut fazi mogle da budu posebno značajne uz podršku gotovo 50.000 navijača. Engleskim klubovima leži ovo takmičenje što pokazuju dva poslednja šampiona, ali i činjenica da je Notingem forest prošle godine stigao do polufinala iako se u Premijer ligi borio za opstanak.