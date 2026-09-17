Politika

VUČIĆ DANAS GOST INFORMER TV: Predsednik Srbije o svim važnim temama

T.J.

17. 09. 2026. u 10:49

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoriće za Informer televiziju o svim najvažnijim pitanjima.

ВУЧИЋ ДАНАС ГОСТ ИНФОРМЕР ТВ: Председник Србије о свим важним темама

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Intervju koji će voditi glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Kako je najavljeno intervju počinje posle 12.45 časova.

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