VUČIĆ DANAS GOST INFORMER TV: Predsednik Srbije o svim važnim temama
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoriće za Informer televiziju o svim najvažnijim pitanjima.
Intervju koji će voditi glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.
Kako je najavljeno intervju počinje posle 12.45 časova.
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