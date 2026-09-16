PO SVIH 6 TAČAKA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI NIJE UTVRĐENA KRIVICA: Vučić o manjkavostima presude OVK teroristima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju povodom presude OVK teroristima kaže da Sudsko veće nije utvrdilo postojanje sistematskog napada na civilno stanovništo,.
- Nisu želeli kao sud tzv. Kosova da uruše kredibilitet UČK i nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja snaga za otcepljenje Kosova i SRJ - kazao je on.
Optužnica je imala 10 tačaka, ističe on.
- Po svih 6 tačaka za zločine protiv čovečnosti nije utvrđena krivica - upozorio je Vučić.
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