PO SVIH 6 TAČAKA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI NIJE UTVRĐENA KRIVICA: Vučić o manjkavostima presude OVK teroristima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju povodom presude OVK teroristima kaže da Sudsko veće nije utvrdilo postojanje sistematskog napada na civilno stanovništo,.

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- Nisu želeli kao sud tzv. Kosova da uruše kredibilitet UČK i nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja snaga za otcepljenje Kosova i SRJ - kazao je on.

Optužnica je imala 10 tačaka, ističe on.

- Po svih 6 tačaka za zločine protiv čovečnosti nije utvrđena krivica - upozorio je Vučić.