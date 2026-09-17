ARTILjERCI grupacije ruskih snaga „Centar“ uništili su strane plaćenike na komandnom punktu za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine i osujetili dejstvo višecevnog raketnog sistema „Grad“ na dnjepropetrovskom pravcu, rekli su za RIA Novosti pripadnici 80. gardijskog tenkovskog puka 90. tenkovske divizije.

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Prema rečima zamenika komandanta haubičko-artiljerijskog diviziona za vojno-politički rad Aleksandra Čuprova, artiljeristi su dobili zadatak da pogode pretpostavljeni komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama protivnika, koji se nalazio u jednom od podruma.

- Počeli smo da dejstvujemo po tom podrumu. Nakon direktnog pogotka u podrum, nekoliko sekundi kasnije, odatle je počela da istrčava pešadija protivnika. Kako se ispostavilo, tamo su se nalazili strani operateri BPL - rekao je Čuprov.

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