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RUSKI OGANJ SPRŽIO UKRAJINSKI "GRAD": Artiljerci razneli najamničko gnezdo sa višecevnim sistemom u jednom udaru (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 09. 2026. u 00:01

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ARTILjERCI grupacije ruskih snaga „Centar“ uništili su strane plaćenike na komandnom punktu za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine i osujetili dejstvo višecevnog raketnog sistema „Grad“ na dnjepropetrovskom pravcu, rekli su za RIA Novosti pripadnici 80. gardijskog tenkovskog puka 90. tenkovske divizije.

РУСКИ ОГАЊ СПРЖИО УКРАЈИНСКИ ГРАД: Артиљерци разнели најамничко гнездо са вишецевним системом у једном удару (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/RIA novosti

Prema rečima zamenika komandanta haubičko-artiljerijskog diviziona za vojno-politički rad Aleksandra Čuprova, artiljeristi su dobili zadatak da pogode pretpostavljeni komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama protivnika, koji se nalazio u jednom od podruma.

 - Počeli smo da dejstvujemo po tom podrumu. Nakon direktnog pogotka u podrum, nekoliko sekundi kasnije, odatle je počela da istrčava pešadija protivnika. Kako se ispostavilo, tamo su se nalazili strani operateri BPL - rekao je Čuprov.

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