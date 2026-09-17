Četiri gola nisu slučajnost: Dušan Vlahović se vraća posle suspenzije da vam napuni novčanike
Dušan Vlahović vraća se u startnu postavu Bešiktaša za jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola Lige Evrope.
Turski klub dočekuje Olimpik Marsej u Istanbulu, a srpski napadač u duel ulazi posle spektakularne serije od četiri gola u poslednja dva nastupa.
Vlahović je golovima u prethodnim utakmicama pokazao koliko može da znači napadu Bešiktaša, a protiv Marseja bi trebalo ponovo da bude najistureniji igrač domaćeg tima. Propustio je poslednji prvenstveni meč zbog suspenzije, ali se očekuje da se vrati u startnu postavu potpuno odmoran.
Bešiktaš u evropski meč ulazi u odličnoj formi. Ekipa Vinčenca Italijana dobila je devet od 11 takmičarskih utakmica ove sezone, a kroz kvalifikacije je eliminisala Mitjiland, Hradec Kralove i Kauno Žalgiris. U domaćem šampionatu je druga, sa 12 bodova iz prvih pet kola.
Posebno ubedljivo Bešiktaš deluje na svom terenu. Ima šest uzastopnih pobeda u Istanbulu u svim takmičenjima, uz čak pet utakmica u tom nizu u kojima nije primio gol. Poslednju je ostvario protiv Erzurumspora, kada je slavio sa 3:0, dok je prethodno na gostovanju savladao Fenerbahče sa 2:1.
Marsej u problemu pred teško gostovanje
Marsej, sa druge strane, u Istanbul stiže posle tri uzastopna poraza u Ligi 1. Posle ubedljivih 4:0 protiv Strazbura na startu sezone, usledili su porazi od Monaka (0:2), Pariz FK (2:3) i Rena (0:1). Ekipa Bruna Ženezia zbog toga trenutno zauzima 13. mesto u francuskom šampionatu.
Francuzi imaju znatno veće evropsko iskustvo od Bešiktaša, pošto su tri puta igrali finale Kupa UEFA/Lige Evrope, a 2023/24. stigli su do polufinala. Ipak, sadašnja forma ne uliva mnogo poverenja, posebno kada se uzme u obzir da je Marsej izgubio sedam od poslednjih devet gostovanja.
Domaćin bi trebalo da ima jak oslonac i u novim pojačanjima. Uz Vlahovića, u napadu se očekuje i Leandro Trosar, koji je postigao prvi gol za klub upravo u poslednjem meču, dok bi Orkun Kokču i Vaclav Černi trebalo da budu važni u kreiranju prilika.
Bešiktaš i Marsej su se do sada sastali samo dva puta, u grupnoj fazi Lige šampiona 2007/08. Oba tima su tada slavila kod kuće, pa je istorijski skor izjednačen. Ovoga puta, međutim, domaćin dočekuje rivala u trenutku u kojem ima znatno bolju seriju rezultata.
Za Marsej će dodatni problem predstavljati izostanci Žofroa Kondogbije i Točukua Nnadija, dok Bešiktaš ne može da računa na povređenog Ridvana Jilmaza. U prvi plan ponovo će zato doći Vlahović, koji je četiri puta pogodio u prethodna dva nastupa i sve golove postigao između 40. i 75. minuta.
Kada se spoje forma Bešiktaša, savršen učinak na domaćem terenu ove sezone i problemi Marseja, domaćin ulazi kao favorit. Uz Vlahovićev povratak u tim, turska ekipa imaće još jedno ozbiljno oružje u napadu, a njegova golgeterska serija čini ga jednim od igrača koje će odbrana Marseja morati posebno da čuva.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)
Vredi pokušati: Vlahović strelac i asistent (11,00)
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