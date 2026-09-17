Žreb za Liga Kup: Derbi na Enfildu, Arsenal protiv četvrtoligaša

Obavljen je žreb za četvrtu rundu Liga Kupa Engleske. Derbi će biti odigran na Enfildu, gde će Liverpul dočekati Čelsi.

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Žreb osmine finala doneo je još četiri premijerligaška para i potencijalno peti, ukoliko Mančester Siti opravda ulogu favorita protiv Noriča, dočekaće Brajton. Pored ovog duela premijerligaši će međusobno odmeriti snage u duelima Everton – Njukasl, Fulam – Kristal Palas, Sanderlend – Brentford i Bornmut – Aston Vila.

Arsenal je imao sreće na žrebu pa je izvuko Flitvud. U jedinom duelu gde nema premijerligaša sastaće se Bredford – Piterboro.