Žreb za Liga Kup: Derbi na Enfildu, Arsenal protiv četvrtoligaša
Obavljen je žreb za četvrtu rundu Liga Kupa Engleske. Derbi će biti odigran na Enfildu, gde će Liverpul dočekati Čelsi.
Žreb osmine finala doneo je još četiri premijerligaška para i potencijalno peti, ukoliko Mančester Siti opravda ulogu favorita protiv Noriča, dočekaće Brajton. Pored ovog duela premijerligaši će međusobno odmeriti snage u duelima Everton – Njukasl, Fulam – Kristal Palas, Sanderlend – Brentford i Bornmut – Aston Vila.
Arsenal je imao sreće na žrebu pa je izvuko Flitvud. U jedinom duelu gde nema premijerligaša sastaće se Bredford – Piterboro.
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