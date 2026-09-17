Evo kada Veljko Paunović saopštava spisak reprezentacije Srbije za Ligu nacija
SADA je sve otkriveno.
Selektor reprezentacije Srbije objaviće u petak spisak igrača na koje računa za predstojeće, izuzetno uzbudljive izazove u Ligi nacija.
Takođe, Veljko Paunović će se sutra obratiti u javnosti, na konferenciji za medije koja je zakazana za 12 časova u prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
Ono što svakog ljubitelja fudbala u Srbiji najviše zanima pred duele sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom, jeste najavljeni povratak nekadašnjeg kapitena Dušana Tadića u nacionalni tim.
Ove utamice čekaju "orlove":
1. kolo (24. septembar, 20.45): Srbija otvara takmičenje utakmicom na domaćem terenu protiv selekcije Grčke, na čijoj klupi sedi provereni srpski stručnjak Ivan Jovanović
2. kolo (27. septembrar, 18): Samo tri dana kasnije, u goste stiže renovirani tim Holandije, čiji je od skora selektor postao legendarni španski as Ćavi
3. kolo (1. oktobar, 20.45): Orlove potom čeka prvo gostovanje – put u Nemačku, gde ih dočekuje ekipa predvođena slavnim Jirgenom Klopom
4. kolo (4. oktobar, 20.45): Odmah nakon gostovanja u Nemačkoj, sledi novi duel sa "lalama", ovoga puta na gostujućem terenu u Ajndhovenu.
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