Evo kada Veljko Paunović saopštava spisak reprezentacije Srbije za Ligu nacija

SADA je sve otkriveno.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Selektor reprezentacije Srbije objaviće u petak spisak igrača na koje računa za predstojeće, izuzetno uzbudljive izazove u Ligi nacija.

Takođe, Veljko Paunović će se sutra obratiti u javnosti, na konferenciji za medije koja je zakazana za 12 časova u prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Ono što svakog ljubitelja fudbala u Srbiji najviše zanima pred duele sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom, jeste najavljeni povratak nekadašnjeg kapitena Dušana Tadića u nacionalni tim.

Ove utamice čekaju "orlove":

1. kolo (24. septembar, 20.45): Srbija otvara takmičenje utakmicom na domaćem terenu protiv selekcije Grčke, na čijoj klupi sedi provereni srpski stručnjak Ivan Jovanović

2. kolo (27. septembrar, 18): Samo tri dana kasnije, u goste stiže renovirani tim Holandije, čiji je od skora selektor postao legendarni španski as Ćavi

3. kolo (1. oktobar, 20.45): Orlove potom čeka prvo gostovanje – put u Nemačku, gde ih dočekuje ekipa predvođena slavnim Jirgenom Klopom

4. kolo (4. oktobar, 20.45): Odmah nakon gostovanja u Nemačkoj, sledi novi duel sa "lalama", ovoga puta na gostujućem terenu u Ajndhovenu.