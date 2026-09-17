Jurimo treći u nizu: Ovo su današnji predlozi TIP Novosti za tiket sastavljen od igre 3+
REDAKCIJA Tipa sastavila je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga.
3+ TIKET ZA SREDU
15.30 Kalamata - Larisa 3+ (1,95)
18.00 N. Novgorod - Lenjingradec 3+ (1,77)
Ukupna kvota: 6,38
Posle dva dobitna tiketa odlučili smo se za malo "jače" kvote, da iskoristimo ovaj "zeleni talas"
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