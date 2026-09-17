Tip fudbal

Jurimo treći u nizu: Ovo su današnji predlozi TIP Novosti za tiket sastavljen od igre 3+

Olja Mrkić

17. 09. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa sastavila je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Јуримо трећи у низу: Ово су данашњи предлози ТИП Новости за тикет састављен од игре 3+

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga.

3+ TIKET ZA SREDU

15.30 Kalamata - Larisa 3+ (1,95)

16.00 Grafičar - Bor 3+ (1,85)
18.00 N. Novgorod - Lenjingradec 3+ (1,77)

Ukupna kvota: 6,38

Posle dva dobitna tiketa odlučili smo se za malo "jače" kvote, da iskoristimo ovaj "zeleni talas" 

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