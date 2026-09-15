Košarka

BUM: Nikola Mirotić ima novi klub, ostaje u Evroligi

М.М.

15. 09. 2026. u 10:12 >> 10:14

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Neočekivan transfer...

БУМ: Никола Миротић има нови клуб, остаје у Евролиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iskusni španski košarkaš Nikola Mirotić konačno je pronašao novi klub, nakon "raskida" sa Monakom, i igraće Evroligu sa Valensijom!

Mirotić je bio usko povezivan sa ABA ligom, dolaskom u Budućnost, dok finansijski uslovi nisu "dozvolili" povratak u Barselonu.

Prošle sezone je u dresu Monaka odigrao 31 utakmicu, uz prosek od 11 poena i 4,3 skoka.

Mirotić je karijeru počeo u Realu, nastupao je još za Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu, Olimpiju Milano i Monako od 2025.

Iako je rođen u Crnoj Gori, i to baš u Podgorici, nastupao je za reprezentaciju Španije.

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