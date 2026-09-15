BUM: Nikola Mirotić ima novi klub, ostaje u Evroligi
Neočekivan transfer...
Iskusni španski košarkaš Nikola Mirotić konačno je pronašao novi klub, nakon "raskida" sa Monakom, i igraće Evroligu sa Valensijom!
Mirotić je bio usko povezivan sa ABA ligom, dolaskom u Budućnost, dok finansijski uslovi nisu "dozvolili" povratak u Barselonu.
Prošle sezone je u dresu Monaka odigrao 31 utakmicu, uz prosek od 11 poena i 4,3 skoka.
Mirotić je karijeru počeo u Realu, nastupao je još za Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu, Olimpiju Milano i Monako od 2025.
Iako je rođen u Crnoj Gori, i to baš u Podgorici, nastupao je za reprezentaciju Španije.
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