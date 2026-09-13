Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Немања Пејчић

13. 09. 2026. u 08:06

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Nedelja

16.30 Malme - Ergrite 1 (1.45)

20.00 Hajduk Split - Slaven Belupo 1 (1.30)

20.15 Radomlje - Maribor 2 (1.65)

Kvota: 3.11

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