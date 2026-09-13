Tip fudbal

Elfersberg - Bajern Minhen

О.М.

13. 09. 2026. u 08:00

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Bajern će pokušati da se vrati na pobednički put nakon remija bez golova protiv Šalkea, dok Elverzberg želi da nastavi neverovatan početak svoje prve sezone u Bundesligi.

Елферсберг - Бајерн Минхен

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

Mnogi su očekivali da će se ekspresno vratiti u Cvajtu, ali Elverzberg je u sva tri meča ove sezone ostvario pobede, uključujući trijumfe nad Bajerom iz Leverkuzena rezultatom 3:2 i Borusijom iz Menhengladbaha rezultatom 4:3. Sa sedam postignutih golova u ligi, domaćin je najefikasniji tim Bundeslige.

Elverzberg je u svim takmičenjima primio šest golova, a na svom terenu je vezao četiri pobede, uz dva meča u kojima nije primio gol. U tom nizu postigao je 14 golova.

Bajernov remi bez golova protiv Šalkea bio je prvi put u poslednjih 60 takmičarskih utakmica Vensana Kompanija da njegova ekipa nije postigla gol. Bavarci su, međutim, reagovali ubedljivom pobedom nad Bodo/Glimtom od 5:0 u Ligi šampiona, iako su do prvog gola stigli tek u drugom poluvremenu.

Bajern je na poslednjih 26 gostovanja u Bundesligi ostvario 20 pobeda i šest remija. Na 13 od poslednjih 18 utakmica u gostima postigao je najmanje tri gola, a u 14 od tih 18 mečeva došao je do pobede.

Hari Kejn je postigao gol protiv Bodo/Glimta i sada je zatresao mrežu na osam uzastopnih utakmica u Ligi šampiona. Samo su još trojica igrača u istoriji takmičenja uspela da postignu gol na osam uzastopnih utakmica.

Ovo će biti prvi seniorski susret Elverzberga i Bajerna. Elverzberg u utakmicu ulazi sa četiri uzastopne pobede na svom terenu, dok Bajern ima izuzetan učinak na gostovanjima.

Elverzberg će biti bez Luisa Zajferta, koji ima problem sa skočnim zglobom, i Toma Cimeršida, koji ima problema sa leđima. Bajern bi mogao da počne u sastavu: Nojer, Stanišić, Tah, Kim, Braun, Kimih, Pavlović, Olise, Saibari, Dijaz i Kejn.

Bajern je veliki favorit, ali Elverzbergov početak sezone pokazuje da domaćin ima dovoljno samopouzdanja pred susret sa šampionom. Bavarci će ipak nastojati da kvalitet i iskustvo pretvore u novu pobedu.

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