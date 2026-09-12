Fudbal

Kakve vesti za Rijeru: Velika radost na Marakani! Evo šta je povod!

Новости.онлине/С.С.

12. 09. 2026. u 23:36

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Crveno-bele uskoro očekuje učešće u Ligi konferencija.

Какве вести за Ријеру: Велика радост на Маракани! Ево шта је повод!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde mogu da bude zadovoljni rezultatima svojih rivala u Ligi konferencije!

Razlog tome su turski Trabzon i švajcarski Lugano, koji su ovog vikenda ostali bez pobeda u nacionalnim šampionatima.

Turski gigant je doživeo poraz na gostovanju Konjasporu. Domaćin je slavio minimalnim rezultatom 1:0, a jedini gol viđen je već u 3. minutu, kada je pogodio Mađar Rajmund Tot. 

Kada je u pitanju drugi rival Zvezde, Lugano, ni on nije uspeo da stigne do tri boda. Švajcarski tim je na svom terenu remizirao 2:2 protiv Jang Bojsa i tako propustio priliku da nastavi odličnu seriju rezultata.

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Podsetimo, Lugano je prethodno savladao Servet sa 1:0, a zatim i Bazel na gostovanju sa 3:1, pa je remi sa ekipom iz Berna prekinuo njegov niz pobeda.

Rezultati svakako mogu da raduju u Crvenoj zvezdi, koja će u Ligi konferencije imati ozbiljne rivale, ali su ovog vikenda i Trabzon i Lugano pokazali slabosti.

Ipak, nema sumnje da su kiksevi narednih rivala u najmlađem UEFA klupskom takmičenju, razlog za zadovoljstvo na Marakani.

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