Kakve vesti za Rijeru: Velika radost na Marakani! Evo šta je povod!

Crveno-bele uskoro očekuje učešće u Ligi konferencija.

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Fudbaleri Crvene zvezde mogu da bude zadovoljni rezultatima svojih rivala u Ligi konferencije!

Razlog tome su turski Trabzon i švajcarski Lugano, koji su ovog vikenda ostali bez pobeda u nacionalnim šampionatima.

Turski gigant je doživeo poraz na gostovanju Konjasporu. Domaćin je slavio minimalnim rezultatom 1:0, a jedini gol viđen je već u 3. minutu, kada je pogodio Mađar Rajmund Tot.

Kada je u pitanju drugi rival Zvezde, Lugano, ni on nije uspeo da stigne do tri boda. Švajcarski tim je na svom terenu remizirao 2:2 protiv Jang Bojsa i tako propustio priliku da nastavi odličnu seriju rezultata.

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Podsetimo, Lugano je prethodno savladao Servet sa 1:0, a zatim i Bazel na gostovanju sa 3:1, pa je remi sa ekipom iz Berna prekinuo njegov niz pobeda.

Rezultati svakako mogu da raduju u Crvenoj zvezdi, koja će u Ligi konferencije imati ozbiljne rivale, ali su ovog vikenda i Trabzon i Lugano pokazali slabosti.

Ipak, nema sumnje da su kiksevi narednih rivala u najmlađem UEFA klupskom takmičenju, razlog za zadovoljstvo na Marakani.

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