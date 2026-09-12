Šampion ne staje: "Tobdžije" se ne zaustavljaju! (VIDEO)
Fudbaleri Arsenala savladali su večeras Sanderlend na gostovanju rezultatom 2:0 u četvrtom kolu Premijer lige.
Prvi gol i to fantastičan postigao je Bruno Gimarais u 58. minutu, samo dva minuta pošto je David Raja odbranio penal Encu Le Feju.
Pobedu "tobdžija" je sa "bele tačke" potvrdio Bukajo Saka u 90+7. minutu.
Izabranici Mikela Artete su na liderskom mestu sa maksimalnih 12 bodova, dok je Sanderlend 14. sa četiri boda.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
Liverpul - Fulam 0:0
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 66 - Belumi 28, 34/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3
/Kalaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/
Totenhem - Everton 0:0
Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)
/Gimarais 58, Saka 90+7/Nedelja
Koventri - Brajton 15.00
Mančester junajted - Mančester siti 17.30
Ponedeljak
Lids - Njukasl 21.00
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