Šampion ne staje: "Tobdžije" se ne zaustavljaju! (VIDEO)

Fudbaleri Arsenala savladali su večeras Sanderlend na gostovanju rezultatom 2:0 u četvrtom kolu Premijer lige.

Photo: AP Photo/Ian Hodgson

Prvi gol i to fantastičan postigao je Bruno Gimarais u 58. minutu, samo dva minuta pošto je David Raja odbranio penal Encu Le Feju.

Pobedu "tobdžija" je sa "bele tačke" potvrdio Bukajo Saka u 90+7. minutu.

Izabranici Mikela Artete su na liderskom mestu sa maksimalnih 12 bodova, dok je Sanderlend 14. sa četiri boda.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Liverpul - Fulam 0:0

Čelsi - Hal 2:2 (1:2)

/Rodžers 7, Žoao Pedro 66 - Belumi 28, 34/

Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)

/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/

Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)

/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/

Kristal Palas - Ipsvič 2:3

/Kalaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/

Totenhem - Everton 0:0

Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)

/Gimarais 58, Saka 90+7/Nedelja

Koventri - Brajton 15.00

Mančester junajted - Mančester siti 17.30

Ponedeljak

Lids - Njukasl 21.00

Standings provided by Sofascore

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке