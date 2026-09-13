Nastavlja se pohod na medalju! Basketaši Srbije protiv Litvanije za polufinale Evropskog prvenstva
Basket 3X3 selekcija Srbije igraće danas od 13.15 časova u Antverpenu protiv Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.
Srbija je osvojila prvo mesto u grupi A, pošto je savladala Švajcarsku (22:13) i Belgiju (21:16).
Litvanija je osvojila drugo mesto u grupi C, pošto je zabeležila pobedu i poraz. Litvanci su bili ubedljivi protiv Irske 21:9, a potom su poraženi od Letonije (16:22).
Pobednik meča između Srbije i Litvanije igraće u polufinalu EP protiv boljeg iz duela između Nemačke i Holandije.
U preostala dva četvrtfinala EP sastaće se Španija - Francuska i Letonija - Belgija.
Prvo polufinale EP na programu je večeras od 19.00 časova, a drugo od 19.30 sati. Duel za treće mesto biće odigran večeras od 20.45 časova, a finale od 21.45.
Za Srbiju na EP igraju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.
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