Košarka

Nastavlja se pohod na medalju! Basketaši Srbije protiv Litvanije za polufinale Evropskog prvenstva

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 09:26

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Basket 3X3 selekcija Srbije igraće danas od 13.15 časova u Antverpenu protiv Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Наставља се поход на медаљу! Баскеташи Србије против Литваније за полуфинале Европског првенства

FOTO: Printskrin/Jutjub/Fiba Basketball

Srbija je osvojila prvo mesto u grupi A, pošto je savladala Švajcarsku (22:13) i Belgiju (21:16). 

Litvanija je osvojila drugo mesto u grupi C, pošto je zabeležila pobedu i poraz. Litvanci su bili ubedljivi protiv Irske 21:9, a potom su poraženi od Letonije (16:22).

Pobednik meča između Srbije i Litvanije igraće u polufinalu EP protiv boljeg iz duela između Nemačke i Holandije.

U preostala dva četvrtfinala EP sastaće se Španija - Francuska i Letonija - Belgija.

Prvo polufinale EP na programu je večeras od 19.00 časova, a drugo od 19.30 sati. Duel za treće mesto biće odigran večeras od 20.45 časova, a finale od 21.45.

Za Srbiju na EP igraju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.

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