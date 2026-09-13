Nastavlja se pohod na medalju! Basketaši Srbije protiv Litvanije za polufinale Evropskog prvenstva

Basket 3X3 selekcija Srbije igraće danas od 13.15 časova u Antverpenu protiv Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

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Srbija je osvojila prvo mesto u grupi A, pošto je savladala Švajcarsku (22:13) i Belgiju (21:16).

Litvanija je osvojila drugo mesto u grupi C, pošto je zabeležila pobedu i poraz. Litvanci su bili ubedljivi protiv Irske 21:9, a potom su poraženi od Letonije (16:22).

Pobednik meča između Srbije i Litvanije igraće u polufinalu EP protiv boljeg iz duela između Nemačke i Holandije.

U preostala dva četvrtfinala EP sastaće se Španija - Francuska i Letonija - Belgija.

Prvo polufinale EP na programu je večeras od 19.00 časova, a drugo od 19.30 sati. Duel za treće mesto biće odigran večeras od 20.45 časova, a finale od 21.45.

Za Srbiju na EP igraju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.