Četvorka Sabahu podigla raspoložewe u crvenom delu Mančestera, ali Siti je bliži bodovima

Mančesterski derbi stiže u trenutku kada su ulozi visoki, a forme dva rivala potpuno različite.

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Junajted u derbi ulazi posle samo četiri osvojena boda u prva tri kola Premijer lige, dok Siti na Old Traford dolazi sa maksimalnim učinkom i liderskom pozicijom.

Crveni đavoli su već uspeli da upišu poraz od Hala, pobedu nad Ipsvičem od 5:2 i remi sa Evertonom 2:2. Posebno zabrinjava činjenica da su primili po dva gola u sva tri prvenstvena meča, što im se drugi put u poslednjih 50 godina dogodilo na početku sezone.

Ipak, pobeda od 4:0 nad Sabahom u Ligi šampiona mogla bi da bude važna za samopouzdanje ekipe Majkla Kerika. Junajted je u tom meču prvi put ove sezone sačuvao mrežu, a istovremeno je nastavio seriju od tri uzastopne utakmice u kojima je postigao najmanje dva gola.

Kerik ima i impresivan učinak na domaćem terenu otkako je započeo drugi mandat na klupi kluba. U poslednjih 10 prvenstvenih utakmica kod kuće ostvario je devet pobeda, a sada ima priliku da postane prvi menadžer Junajteda posle više od jednog veka koji će dobiti prva dva ligaška mančesterska derbija.

Siti, međutim, u ovaj duel ulazi sa četiri uzastopne pobede. Ekipa Enca Mareske je savladala Bornmut, Kristal Palas i Koventri u Premijer ligi, a potom u Ligi šampiona upisala i 2:0 protiv Porta. Trenutno je na vrhu tabele, ispred Arsenala, zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Erling Holand ponovo je jedan od glavnih aduta gostiju. Norvežanin je već osam puta zatresao mrežu na sedam ligaških utakmica protiv Junajteda, iako je samo dva od tih golova postigao na Old Trafordu. Protiv Porta je postigao dva gola i stigao do neverovatne brojke od 42 pogotka u 39 nastupa u grupnoj ili ligaškoj fazi Lige šampiona.

Siti ima priliku da prvi put u svojoj istoriji ostvari pobede u prva četiri kola Premijer lige sedmi put, čime bi postavio novi rekord takmičenja. Ipak, poslednji dolazak na Old Traford nije mu ostao u lepom sećanju: Junajted je u januaru slavio sa 2:0.

Iako gosti u derbi ulaze sa znatno boljim rezultatima, poslednji dueli pokazuju da ovaj meč nije lako unapred proglasiti rešenim. Siti je dobio samo jedan od poslednja četiri prvenstvena susreta sa gradskim rivalom, a oba tima su u prva tri kola uputila po 19 udaraca u okvir gola. Zbog toga sve upućuje na derbi u kojem bi golovi mogli da budu glavna priča, a remi jedan od realnijih ishoda.

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