Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

И.Д.

13. 09. 2026. u 09:24

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Nedelja

13.30 Karlsrue – Kotbus 1 (1,65)

14.00 Selta – Malaga 1 (1,75)

15.00 Lil – Troa 1 (1,42)

20.45 Sasuolo – Juventus 2 (1,65)

Ukupna kvota: 6,77

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