Mbape je gol-mašina: Real pregazio "pčelice"! (VIDEO)
Fudbaleri Real Madrida savladali su večeras Rajo Valjekano rezultatom 4:1 (3:0) u utakmici petog kola La Lige.
Kilijan Mbape pogodio je u 14. iz penala i 90+1. minutu, Alvaro Kareras u 17, a Džud Belingem u 35. minutu. Jedini strelac za Rajo bio je Serhio Kameljo u 51. minutu.
Već u 14. minutu je uspeo Real Madrid da povede. Dosuđen je penal, a Kilijan Mbape je bio neumoljiv sa "bele tačke".
Još se navijači "los blankosa" nisu propisno obradovali, a "kraljevići" su vodili 2:0. Mbape je bio asistent, a Kareras realizator.
Videli su igrači Real Madrida da je jedan protivnik ostao praktično u golu, zbog čega su mogli Kareras i Francuz da odigraju dupli pas. Izbio je Alvaro pred golmana Raja i rutinski poslao loptu u mrežu za dupliranje prednosti.
Džud Belingem je u 35. minutu doneo nedostižnih 3:0, da bi Kameljo vratio nadu "pčelicama" u povoljan ishod, pogodivši u 51. za 3:1.
Konačan rezultat u sudijskoj nadoknadi postavio je Kilijan Mbape svojim drugim golom na meču, za na kraju ubedljivih 4:1.
"Kraljevski klub" je drugoplasiran sa 12 bodova, dok "pčelice" imaju četiri i nalaze se na 15. poziciji.
LA LIGA – 5. KOLO
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
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