OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
13.30 Tampines - Balestier Kalsa GG (1.50)
16.00 Arsimi - Škendija GG (2.30)
18.15 Al Rajan - Al Ahli Doha GG (1.55)
Kvota: 5.35
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