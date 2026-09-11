Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

11. 09. 2026. u 09:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Petak

13.30 Tampines - Balestier Kalsa GG (1.50)

16.00 Arsimi - Škendija GG (2.30)

18.15 Al Rajan - Al Ahli Doha GG (1.55)

Kvota: 5.35

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?