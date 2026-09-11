Fudbal

Savo Milošević je zbog njega napustio Partizan, sada je brat fudbalera Liverpula potpisao za Lučane

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 09. 2026. u 13:47

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Mnogo bure podigao je boravak Marka Kerkeza u Partizanu u novembru 2024. godine, a zbog svega je danak platio trener Savo Milošević.

Саво Милошевић је због њега напустио Партизан, сада је брат фудбалера Ливерпула потписао за Лучане

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Brat fudbalera Liverpula Miloša Kerkeza danas je predstavljen u novom klubu. Marko je u završnim danima prelaznog roka u Srbiji potpisao ugovor sa ekipom Mladosti iz Lučana. 

Klub je ovu informaciju potvrdio na društvenim mrežama. 

Ne tako davno Savo Milošević je podigao veliku prašinu u javnosti upravo zbog pomenutog igrača. 

- Problem je bio Marko Kerkez, koji je sticajem okolnosti ušao u igru u poslednjih pola sata usled povrede Marija Jurčevića. Ono što je bila odluka kluba posle te utakmice je da ne mogu da računam na Kerkeza na sledećim mečevima zbog načina na koji je on doveden. U pitanju je i prethodna uprava i neka navijačka grupa, koja je, navodno, radila na tome. Nisam učestvovao u tome, niti ova nova uprava, ne znam detalje. 

- Ono što znam jeste da sam jasno pitao pre dva meseca na koje igrače mogu da računam i tada nisam dobio nikakav negativan odgovor za bilo kojeg igrača. Ja bih hteo da razjasnim, ne poznajem malog Marka. On se izborio da bude na klupi. Svojim radom i kvalitetom zaslužio je da uđe. Moje odluke se odnose na kvalitet i rad igrača, ne zalazim u to ko je i kako dovođen. Moj posao je da obezbedim što bolju ekipu. To što se Kerkez izborio jeste njegovim zalaganjem - poručio je tada Milošević. 

Šta se dešavalo iza kulisa? 

Odmah nakon meča, sportski sektor na čelu sa Predragom Mijatovićem skrenuo je pažnju Miloševiću da zbog „neformalnih uticaja“ prethodne uprave pri dovođenju Kerkeza, taj igrač više ne treba da bude deo takmičarskog tima. 

Milošević je odbio da preko noći precrta fudbalera. Smatrao je da bi to urušilo njegov profesionalni autoritet u svlačionici, te je u ponedeljak, 2. decembra 2024. godine, došao na stadion i podneo neopozivu ostavku. 

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