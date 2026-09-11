Kakav transfer u regionu: Bivši kapiten Partizana ide kod velikana!

Dugo je bio bez kluba.

Photo: Milos Tesic/ATAImages

Ostao je tokom prvog mandata, u veoma lepom sećanju "grobarima", Lazar Marković.

Važio je popularni "Markec" za Partizanovog vunderkinda, što ga je preporučilo slavnoj Benfiki, pa je preko "Luža" završio na legendarnom Enfildu u dresu Liverpula.

Međutim, posle boravka u Premijer ligi, usledio je strmoglav pad u karijeri nekadašnjeg srpskog reprezentativca.

Prošlo je od tad više od decenije, preciznije 12 godina, pa se u međuvremenu za srpskog krilnog fudbalera zainteresovao slovenački velikan Maribor.

Photo: ATAImages

Prema pisanju tamošnje "Ekipe", Marković je ponuđen klubu iz "Ljudskog vrta", prvoplasiranom timu elitnog ranga, u koji su se nedavno vratile legende Partizana i slovenačkog reprezentativnog fudbala, Darko Milanič kao trener i Zlatko Zahovič u ulozi direkora "ljubičastih".

Podsetimo, Lazar Marković je na kraju prošle sezone napustio kiparski Apolon, ali od odlaska iz Limasola nije našao klub. Ipak, ograničenja prelaznog roka, koji se u Sloveniji završio 7. septembra, za njega ne važe.

Brzonogi ofanzivac je karijeru oživeo 2019. godine povratkom u Partizan, a posle toga je igrao za turski Gazijantep, Trabzon, kao i ekipu Banijasa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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