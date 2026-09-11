Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za petak

Немања Пејчић

11. 09. 2026. u 07:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за петак

FOTO: FK Železničar Pančevo

Petak

18.30 Železničar Pančevo - Mačva 1 (1.45)

19.00 Bešiktaš - Erzurum 1X&|1+ (1.33)

19.00 Kopenhagen - Horsens GG (1.90)

Kvota: 3.66

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!

Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!