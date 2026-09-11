Katastrofa! Karlos Alkaraz izgubio 11 miliona dolara i to zbog čega
Španski teniser Karlos Alkaraz prolazi kroz izuzetno težak period.
Dugačka pauza i odsustvo sa terena naneli su mu ne samo ogroman sportski, već i žestok finansijski udarac.
Prema pisanju uglednog španskog lista „El Mundo Deportivo“, Alkaraz je zbog odsustva izgubio čak 7.680 bodova, što je dovelo do njegovog pada na treće mesto ATP liste. Da stvar bude gora, njegova pozicija je ozbiljno ugrožena — ukoliko Ben Šelton osvoji predstojeću titulu, Španac bi mogao da sklizne na četvrtu poziciju.
Kada se napravi paralela sa njegovom zaradom iz istog perioda prošle godine, računica je jasna: pauza je Alkaraza koštala skoro 11 miliona dolara. Važno je napomenuti da se ova cifra odnosi isključivo na novčane nagrade sa turnira (novčani fond).
Stvarna šteta je zapravo daleko veća. Koliko je mladi teniser izgubio novca od sponzorskih ugovora, u ovom trenutku znaju samo on i njegov menadžer. Poznato je da ugovori vrhunskih sportista sadrže rigorozne klauzule i astronomske bonuse koji se aktiviraju samo uz velike uspehe, a ti bonusi često višestruko premašuju zvanične zarade sa turnira.
Da je Alkaraz u ovom periodu bio na terenu i ponovio prošlogodišnje rezultate — kada je osvojio Rolan Garos, Rim i Sinsinati, igrao finale Vimbldona i bio u trci za prvo mesto na svetu — njegov bankovni račun bi bio bogatiji za neverovatne sume novca. Očekivalo se da bi u optimalnoj formi branio i trofej u Njujorku, što bi njegovu zaradu podiglo na potpuno novi nivo.
Pred Špancem je sada težak period povratka u formu i borbe za povratak na sam vrh, gde ga čeka ozbiljan posao kako na terenu, tako i na polju marketinga.
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