Teniski svet u neverici! Jedan od najvećih svih vremena uhvaćen u boksu beloruske zvezde – evo šta ih zapravo SPAJA!

U boksu Arine Sabalenke na US Openu našao se legendarni brazilski fudbaler Ronaldo Nazario da Lima (Zuba), jedan od najvećih fudbalera svih vremena.

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig

Ronaldo je pratio njene mečeve u Njujorku, a kamere su zabeležile njegove sjajne reakcije i oduševljenje usled njenih neverovatnih i ludih poena na terenu.

Ova neočekivana podrška privukla je ogromnu pažnju svetskih medija, s obzirom na to da je slavni Brazilac strastveni ljubitelj tenisa, a sada je pružio direktnu podršku jednoj od najdominantnijih teniserki sveta.

Glavni razlog Ronaldovog prisustva u Arininom boksu krije se u njenom privatnom životu. Beloruska teniserka je verena za brazilskog biznismena Žorža Frangulisa (Georgios Frangulis), osnivača i vlasnika poznatog svetskog lanca zdrave hrane Oakberry. Ronaldo i Frangulis su bliski prijatelji i poslovni saradnici, pa je legendarni napadač preko njega postao i veliki navijač same Arine.

Ronaldo je strastveni ljubitelj tenisa, a u intervjuu za ESPN pre mečeva u Njujorku kroz osmeh je izjavio da je došao kako bi "navijao za našu dragu Brazilku Sabalenku". Zbog veze sa Frangulisom, brazilska javnost i navijači su bukvalno "usvojili" Arinu, pa ona na turnirima širom Amerike redovno ima ogromnu podršku brazilske dijaspore. Nakon mečeva im se često zahvaljuje na portugalskom jeziku.

Prijateljstvo između fudbalske zvezde i teniserke traje već neko vreme. Krajem prošle godine, Arina i njen verenik provodili su vreme na zajedničkom odmoru u Brazilu sa Ronaldom i njegovom suprugom Selinom Loks. Ronaldo je pratio njene mečeve i na Majami Openu, gde joj je poklonio potpisan dres reprezentacije Brazila iz kultne 1998. godine.

Ronaldo se trenutno i sam aktivno bavi tenisom, gradi sopstvenu tenisku akademiju i luksuzni sportski kompleks "Galacticos House" u Brazilu, a najavio je da planira da zaigra na ITF turnirima za veterane (kategorija 50+). Njegovo emotivno proslavljanje Arininih poena u Njujorku samo je potvrdilo da je postao jedan od njenih najvernijih navijača.