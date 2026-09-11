DONOSIMO KOMPLETAN SPISAK NOVIH MERA DRŽAVE: Evo šta sve čeka građane Srbije i kada promene stupaju na snagu

NEKE mere građani će osetiti već tokom septembra, dok povećanja i druge važne promene stižu u narednim mesecima

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Građane Srbije u narednim mesecima očekuje niz promena koje će direktno uticati na kućni budžet – od većih plata i penzija i novog minimalca, do dodatnih novčanih isplata i poteza kojima bi trebalo da se spreči novo poskupljenje goriva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana, a prve isplate stižu već tokom septembra. Pojedine promene počeće da se primenjuju od 1. decembra, dok će novi minimalac važiti od početka sledeće godine.

Gorivo neće poskupeti – država se odriče dela akcize

Iako je cena nafte na svetskom tržištu dostigla 108 dolara i postoje uslovi da benzin i dizel poskupe najmanje četiri dinara po litru, građani taj udar za sada neće osetiti na pumpama.

Država će se odreći 25 odsto akciznog učešća kako bi ublažila rast cena goriva i sprečila najavljeno poskupljenje.

Vučić je naveo da je Srbija od 15. marta do 30. avgusta zbog intervencija kojima je sprečavano veće poskupljenje goriva izgubila 22,3 milijarde dinara, odnosno oko 200 miliona evra.

Minimalac od 1. januara raste na 600 evra

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na zaposlene koji primaju minimalnu zaradu. Od 1. januara minimalna neto plata u Srbiji iznosiće 600 evra.

Država će nastaviti da preuzima deo tereta kako povećanje minimalca ne bi u potpunosti palo na poslodavce.

Prema Vučićevim rečima, nova minimalna zarada pokrivaće oko 117 odsto minimalne potrošačke korpe.

Plate rastu osam odsto – povećanje već od 1. decembra

Povećanje plata stiže mesec dana ranije nego što je prvobitno očekivano – od 1. decembra, umesto od 1. januara.

Zarade će biti povećane za osam odsto, a Vučić je najavio da će se gledati da uvećana primanja budu isplaćena pre pravoslavnog Badnjeg dana i Božića, imajući u vidu povećane troškove domaćinstava tokom decembra.

Predsednik je najavio i da bi prosečna neto zarada na kraju ove godine trebalo da dostigne 1.200 evra.

Za oko 15.000 zaposlenih povećanje od čak 12 odsto

Još veće povećanje predviđeno je za zaposlene u centrima za socijalni rad, gerontološkim centrima i domovima za stare.

Oko 15.000 zaposlenih u ovim ustanovama dobiće povećanje od 12 odsto, odnosno za polovinu veće povećanje od ostalih.

Vučić je obrazložio da je reč o ljudima koji obavljaju veoma težak posao i čija su primanja prethodnih godina bila zapostavljena.

Penzije od 1. decembra veće 7,5 odsto

Od 1. decembra rastu i penzije, i to za 7,5 odsto.

Prema računici koju je predstavio Vučić, penzioner koji sada prima 40.000 dinara ubuduće će dobijati 43.000 dinara, dok će penzija od 50.000 porasti na 53.750 dinara.

Najavljeno je i da će država, ukoliko privredni rast to bude omogućavao, nastojati da obezbedi najmanje još jedno dodatno novčano davanje penzionerima.

Već 14. septembra stiže od 20.000 do 35.000 dinara

Penzioneri neće morati da čekaju decembarsko povećanje da bi dobili dodatni novac. Već 14. septembra počinje isplata jednokratne pomoći, a iznos će zavisiti od visine penzije.

Najugroženiji penzioneri dobiće 35.000 dinara, dok su predviđene i isplate od 27.500 i 20.000 dinara za korisnike sa višim primanjima.

Istog dana novčanu pomoć dobiće i primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka.

Od 22. septembra još 6.000 dinara, neki dobijaju 12.000 ili 18.000

Novi talas isplata počinje 22. septembra, kada kreće isplata 6.000 dinara po osnovu prava iz Akcionarskog fonda.

Pojedini građani moći će da dobiju i više. Oni koji pravo ostvaruju po više osnova, između ostalog i kao naslednici preminulih nosilaca prava, mogu dobiti 12.000, pa čak i 18.000 dinara.

Za ovu pomoć prijave su već počele, dok određene kategorije građana koje se već nalaze u državnim evidencijama novac dobijaju bez prijavljivanja.

Krediti za mlade ostaju – jedan odsto učešća za prvi stan

Program subvencionisanih stambenih kredita za mlade nastavlja se pod postojećim uslovima.

Za one koji nemaju nekretninu u vlasništvu i dalje važi mogućnost kupovine prvog stana uz učešće od samo jedan odsto. Vučić je rekao da je kroz ovaj program stambeno pitanje do sada rešilo više od 6.000 ljudi i da prijave i dalje pristižu.