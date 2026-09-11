Fudbal

Sin miljenika "grobara" napravio transfer koji će pamtiti: Tata je napravio veliku karijeru, može li i on?

Filip Milošević

11. 09. 2026. u 14:00

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Sin nekadašnjeg napadača Partizana Valerija Božinova, Valerij Božinov junior, stigao je do najvećeg transfera u karijeri.

Син миљеника гробара направио трансфер који ће памтити: Тата је направио велику каријеру, може ли и он?

Foto: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

Devetnaestogodišnji Božinov je prešao iz Rilskog u Slaviju iz Sofije, tim koji se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli šampionata Bugarske.

Njegov otac je u svojoj karijeri ostavio trag igrajući i za "evropske aždaje" poput Fiorentine, Juventusa, Mančester sitija.

Takođe nosio je dres i beogradskog Partizana sa kojim je osvojio i titulu prvaka Srbije, te je ostao duboko urezan u srcima grobara.

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