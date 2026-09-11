Sin miljenika "grobara" napravio transfer koji će pamtiti: Tata je napravio veliku karijeru, može li i on?
Sin nekadašnjeg napadača Partizana Valerija Božinova, Valerij Božinov junior, stigao je do najvećeg transfera u karijeri.
Devetnaestogodišnji Božinov je prešao iz Rilskog u Slaviju iz Sofije, tim koji se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli šampionata Bugarske.
Njegov otac je u svojoj karijeri ostavio trag igrajući i za "evropske aždaje" poput Fiorentine, Juventusa, Mančester sitija.
Takođe nosio je dres i beogradskog Partizana sa kojim je osvojio i titulu prvaka Srbije, te je ostao duboko urezan u srcima grobara.
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