Politika

VUČIĆ SE OBRAĆA U PODNE: Predsednik saopštava važne vesti - predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana

В. Н.

11. 09. 2026. u 08:11

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić predstaviće danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana.

ВУЧИЋ СЕ ОБРАЋА У ПОДНЕ: Председник саопштава важне вести - представља нове мере за побољшање животног стандарда грађана

Foto: Novosti

Predsednik će mere predstaviti u 12.00 časova, u Palati ''Srbija'', saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

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