VUČIĆ SE OBRAĆA U PODNE: Predsednik saopštava važne vesti - predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana

AMERIČKI predsednik Donald Tramp obratio se građanima na konvenciji Republikanske stranke, pozivajući ih da po svaku cenu glasaju na predstojećim srednjoročnim izborima koji će se održati u novembru, i ponovio obećanje da će svim odraslim stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država isplatiti 5.000 dolara ako na izborima republikanci pobede.