VUČIĆ SE OBRAĆA U PODNE: Predsednik saopštava važne vesti - predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić predstaviće danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana.
Predsednik će mere predstaviti u 12.00 časova, u Palati ''Srbija'', saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
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