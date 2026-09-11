"SRUŠEN JE SVETSKI POREDAK USPOSTAVLJEN 1945. GODINE" Vučić: Za Srbiju će sada biti najvažnije da sačuva mir i stabilnost
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Palati Srbije da je svetski poredak uspostavljen 1945. godine narušen i da je u toku borba za uspostavljanje novog, još neoformljenog poretka, zbog čega je, kako je istakao, posebno važno očuvati mir i stabilnost u regionu.
Srušen je svetski poredak uspostavljen 1945. godine i sada je u toku borba za novi poredak, koji još nije oformljen, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati Srbije.
- Dok traje takvo stanje, posebno u našem regionu, biće veoma važno da se sačuvaju mir i stabilnost. Stvari neće biti lake. Ne mislim da će se ijedan sukob lako zaustaviti- rekao je Vučić.
On je naveo da veruje da će se posle ruskih izbora ići u neku treću zemlju, gde bi se vodili ne bilateralni, već trilateralni pregovori, i to ne na najvišem, već na nižem nivou.
- Da razgovori počnu, a kada će se završiti — bog otac zna - rekao je Vučić.
Govoreći o sukobu između SAD i Irana, Vučić je ocenio da je „sve manje optimizma iz dana u dan“ i da se sukob sve više širi, uz dodatne podele u muslimanskom svetu.
- Samo problemi i muke - zaključio je Vučić.
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