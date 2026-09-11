Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

11. 09. 2026. u 08:18

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

17.30 Primorje - NK Bilje |1+&2+ (1.45)

19.30 Rid - Salcburg 2 (1.50)

Kvota: 2.18

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