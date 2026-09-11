HOĆE DA PRETVORE ZGRADE I UČIONICE U IZBORNE ŠTABOVE! Blokaderski rušitelji države opet bi da pale fakultete, da se bave politikanstvom
BLOKADERI bi da se bave politikanstvom i da ne rade, a da svima onima koji žele da uče, uništavaju živote i budućnost.
Dok pošteni i vredni studenti traže znanje i bore se za svoje ispite, šačica političkih aktivista na Mašinskom fakultetu proglašava nekakav "plenum" i glasa da se nastava potpuno obustavi tokom izborne kampanje.
Njihov jedini stvarni cilj je unošenje haosa na univerzitet i zloupotreba akademskih ustanova za jeftine političke poene.
Sada sramno ucenjuju, preteći opštim blokadama ako se početak akademske godine ne pomeri i ne prilagodi njihovim partijskim agendama. Umesto knjiga i predavanja, oni u učionice žele da unesu izborne plakate i transparente.
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