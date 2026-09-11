Bakić proglasio Mladića za zločinca, a Srbe etiketirao kao zatucanu desnicu
PROFESOR Jovo Bakić, koji je sad i zvanično predstavljen kao jedan od kandidata takozvane studentske liste, poznat je po svojim ekstremističkim izjavama, a jedna od njih bila je i ona o generalu Ratku Mladiću.
- Prilično tugaljiva tema zbog toga što je sa jedne strane neprihvatljivo da se slika neko ko je uzročnik patnje, bola desetine hiljada ljudi. I kao pripadnik naroda srpskog koji ima saosećanje sa žrtvama ne samo svog naroda, nego i drugih naroda, ne mogu da razumem toliko insistiranje na muralu posvećenom Ratku Mladiću. E to govori o prisustvu krajnje desnice u Srbiji - rekao je on svojevremeno i na taj način otkrio kakvu agendu zapravo zastupa.
Iz ove bolesne izjave jasno se vidi šta čeka Srbiju ako se ovi ekstremisti dođu na vlast - zabranjivaće se istorija, brisaće se srpski heroji, a svakom Srbinu koji odaje počast onima koji su branili naš narod udaraće se etiketa zločinca.
(24sedam)
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