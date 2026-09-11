Revolucija! Uvodi se crni karton, evo kako će ga sudije primenjivati!

Nije bilo drugačijeg rešenja, a smišljeni su i

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Otkako je nastao, fudbal se neprestano menjao. Izmišljana su nova pravila koja su najvažniju sporednu stvar na svetu učinile zanimljivijom, ali i finansijski marketinški isplativom, što se videlo na nedavno održanom Mundijalu.

Sada se ide korak dalje, a prvi su eksperiment odlučili da primene naši susedi!

Naime, Fudbalski savez Rumunije (FRF) odlučio je da uvede crni karton, kako bi zaštitio decu od vređanja, pritiska i nasilnog ponašanja prisutnih na tribinama.

U rumunskom fudbalu tako će se pojaviti nova boja kartona, ali on, za razliku od žutog i crvenog, neće biti namenjen igračima. Na meti će biti roditelji i ostali gledaoci koji se ponašaju neprimereno i nekorektno.

Treba reći da su nova pravila odobrena danas i odmah stupaju na snagu, a primenjivaće se na utakmicama mlađih kategorija od U-7 do U-16.

Čelnici FRF tvrde da je reč o dosad neviđenom mehanizmu u fudbalu, čiji je glavni cilj da se deci omogući da igraju u okruženju bez uvreda, zastrašivanja i neprimerenog pritiska odraslih.

Crni karton neće funkcionisati na isti način kao žuti ili crveni. Sudija ga neće pokazivati fudbalerima, već gledaocima i članovima porodice.

Ovaj protokol odvijaće se u tri čina:

1. Sudija će najpre privremeno zaustaviti utakmicu i zatražiti od trenera da pokušaju da smire navijače.

2. Ukoliko se incidenti nastave, meč će biti prekinut na deset minuta, a obe ekipe će otići u svlačionice.

3. Ako se situacija ne smiri ni posle povratka na teren, sudija će pokazati crni karton i definitivno prekinuti utakmicu.

O eventualnim dodatnim sankcijama posle toga odlučivaće disciplinski organi Rumunskog fudbalskog saveza.

Razlog za aktiviranje crvenog kartona može da bude vređanje, udaranje ili guranje sopstvenog deteta, članova stručnog štaba, protivničkih igrača ili trenera.

Na listi prekršaja nalaze se i konstantni verbalni napadi na sudije, kao i verbalni ili fizički sukobi između roditelja i ostalih gledalaca.

Na ovaj način Rumunski fudbalski savez pokušava da napravi bezbednije okruženje za najmlađe igrače i spreči odrasle da svoju frustraciju leče na deci.

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